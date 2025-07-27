В США сокращение помощи ЕС Украине назвали неудачей для Зеленского

Сокращение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза стало неудачей для президента страны Владимира Зеленского. Об этом написала New York Times .

Издание отмечает, что решение Зеленского, направленное против антикоррупционных агентств, стало одной из причин урезания поддержки. При этом сам президент никак не прокомментировал сокращение помощи, что журналисты назвали его личным поражением.

NYT подчеркивает, что Украина сейчас особенно зависит от европейского финансирования, так как помощь из США сокращается.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что действия Зеленского в отношении НАБУ могут привести к отказу Запада от поддержки Киева и фактически упростят коррупционные схемы в стране.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений, ограничивших независимость НАБУ и САП, заявив, что «услышал общественное мнение» на фоне протестов против принятого закона.