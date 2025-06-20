В США сочли Ермака двухпартийным раздражителем

В Белом доме устали от главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщило издание Politico .

В публикации назвали Ермака «двухпартийным раздражителем». Взаимодействие политика как с нынешней, так и с предыдущей администрациями президента США Дональда Трампа определили, как достаточно напряженное.

В материале обратили внимание, что глава офиса Зеленского в начале июня приехал в Вашингтон без четкой повестки, что вызвало недоумение руководства США. Газете стало известно, что встречу Ермака и госсекретаря США Марко Рубио отменили в последний момент.

Ранее Ермак попросил оружия для ВСУ на фоне ударов по целям в Киеве.