В администрации США 5 августа намерены сделать важное заявление, касающееся беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи в соцсети X .

«Мы переходим к доминированию американских дронов», — написал он.

Даффи отметил, что прозвучит важное заявление на этот счет, но какое именно — не объяснил.

Ранее, в начале июня, президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Федеральному авиационному управлению ускорить разработку и тестирование национальных беспилотных технологий.

Документ также предусматривает меры по увеличению производства, экспорта американских дронов и усилению защиты от современных БПЛА.

До этого телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет дал указание ускорить производство и развертывание беспилотников, стремясь опередить Россию и Китай в этой области.

Трамп неоднократно отмечал, что американские военные внимательно изучают опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

Россия выигрывает конкуренцию у США не только в беспилотной, но и в энергетической области. Специалисты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс ранее заявили, что государство строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции, а также подписало соглашения по ядерной сфере как минимум с 40 странами.