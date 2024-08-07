«Сорок стран». В США заявили о превосходстве России в энергетической сфере

FP: РФ опередила США в международном энергетическом сотрудничестве

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Россия на данный момент выигрывает конкуренцию у США в области международного энергетического сотрудничества. Об этом сообщили специалисты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в материале для Foreign Policy.

«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами», — заявили эксперты.

По их данным, у США подробных контрактов «едва ли дюжина».

Мосс и Аут отметили, что российские успехи обусловлены развитой финансовой инфраструктурой и очень выгодными предложениями для других государств. Росатом ведет строительство ядерных реакторов от начала и до конца, операции финансируют через банки РФ.

Ранее стало известно, что США объявят о планах изменения стратегии в сфере ядерных вооружений. Американская сторона решила сделать ее более агрессивной.

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