В США собрались менять главу Пентагона. Куда и почему сошлют Пита Хегсета

В США заявили о возможной отставке главы Пентагона Пита Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет может уйти в отставку в ближайшем будущем, чтобы претендовать на другую должность. Об этом сообщил телеканал NBC News .

По информации источников издания, Хегсет в частных беседах обсуждал идею выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в следующем году. Совмещать две должности американский военный деятель не сможет.

Собеседники NBC News подчеркнули, что разговоры носили серьезный характер. Речь шла даже о нюансах возможной предвыборной кампании.

При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг вероятную отставку Хегсета, назвав сообщения об этом фейковыми новостями. По его словам, министр обороны США по-прежнему полностью сосредоточен только на службе.

Ранее стало известно, что ряд сотрудников Пентагона надеется, что Хегсет покинет свой пост. Некоторые чиновники ведомства на анонимной основе заявили, что он не справляется с обязанностями.