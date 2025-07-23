Сотрудники Пентагона решили добиться отставки Хегсета
Ряд сотрудников министерства обороны США захотел опубликовать письмо с требованием об отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Daily Mail.
«Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает», — заявил изданию один из чиновников оборонного ведомства.
Авторы петиции выразили несогласие с решениями Хегсета, а также указали на «низкий моральный дух и атмосферу паранойи», которая процветает в Пентагоне. По их словам, министр обороны устраивал постановочные фотосессии и оборудовал в здании гримерку.
Помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что письмо с требованием об отставке Хегсета не волнует американскую общественность и является «сплетнями ведущих СМИ».
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