Сотрудники Пентагона решили добиться отставки Хегсета

Ряд сотрудников министерства обороны США захотел опубликовать письмо с требованием об отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Daily Mail .

«Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает», — заявил изданию один из чиновников оборонного ведомства.

Авторы петиции выразили несогласие с решениями Хегсета, а также указали на «низкий моральный дух и атмосферу паранойи», которая процветает в Пентагоне. По их словам, министр обороны устраивал постановочные фотосессии и оборудовал в здании гримерку.

Помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что письмо с требованием об отставке Хегсета не волнует американскую общественность и является «сплетнями ведущих СМИ».

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