В США соберут совещание из-за приближающегося «корабля пришельцев»

НАСА анонсировало проведение специального брифинга, посвященного межзвездному объекту 3I/ATLAS, который еще называют кораблем пришельцев. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени 19 ноября. Оно будет открыто для прессы. Посмотреть брифинг можно будет через трансляцию. Американское агентство пообещало предоставить имеющиеся у них материалы, но пока неизвестно, какие именно.

«Но можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса», — уточнили в лаборатории.

Российские ученые отметили, что снимки камеры HiRISE считаются самыми точными. Достаточно сказать, что эта камера способна различить на поверхности Марса детали размером всего 30 сантиметров.

Ранее в НАСА опровергли слухи о том, что комета 3I/ATLAS приблизится к Земле. По данным агентства, межзвездный объект пройдет на расстоянии примерно 270 миллионов километров от планеты.