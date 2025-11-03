Интернет захлестнула волна паники после сообщений о гигантском корабле пришельцев, который движется к Земле. Речь идет об объекте 3I/ATLAS, он существует на самом деле и ведет себя крайне необычно, отметили в редакции CBS News .

Первым поводом для паники стала публикация в таблоиде New York Post. Авторы назвали объект «возможной инопланетной технологией». После этого пользователи соцсетей начали публиковать «доказательства» — фотографии и видео с военными колоннами, направляющимися к позициям.

В соцсетях появились сообщения о «военных передислокациях» и «экстренных совещаниях Пентагона», а также заявления о готовящейся «операции по отражению угрозы из космоса».

В NASA опровергли слухи о приближении к Земле опасного объекта. Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года, она не представляет угрозы.

По данным NASA, небесное тело пройдет на расстоянии примерно 270 миллионов километров от Земли — более чем в два с половиной раза дальше, чем расстояние от планеты до Солнца. Комета движется со скоростью около 210 тысяч километров в час.

В Европейском космическом агентстве подтвердили эти данные, подчеркнув, что объект не представляет опасности для Земли и других планет.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб заявил, что не стоит отбрасывать версию о возможном искусственном происхождении 3I/ATLAS. По его словам, орбита объекта слишком необычна для простой кометы, а его траектория проходит вблизи Венеры, Марса и Юпитера.

«Мы должны рассматривать все варианты — природное тело, фрагмент, зонд или корабль», — отметил Леб.

3I/ATLAS прошел ближе к Солнцу 30 октября 2025 года — внутри орбиты Марса.