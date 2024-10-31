Специалисты активно обсуждают, как американские истребители F-35 Lightning II могут противостоять российскому Су-57, учитывая их успешный опыт участия в международных операциях.

«Хотя противостояние F-35 и Су-57 может оставаться гипотетическим, эксплуатационная зрелость F-35 дает ему явное преимущество», — написал автор.

В случае возникновения конфликта, уверен Сучиу, пилоты F-35 из Израиля и США получат преимущество благодаря своему многолетнему опыту использования истребителей пятого поколения.

Ранее стали появляться фейковые новости, будто в России приостановили производство Су-57. На самом деле ситуация обратная. Самолеты будут выпускать еще интенсивнее, и по итогам этого года с конвейера сойдут 20 новейших истребителей.