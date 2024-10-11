Фейк: в России приостановили производство истребителей Су-57

В Сети начали распространять информацию о том, что в России якобы приостановили производство истребителей Су-57. В публикациях ссылаются на введенные против страны западные санкции, объясняя ими ситуацию с самолетами.

Фейк

В проукраинских пабликах со ссылкой на зарубежные СМИ стали размещать публикации о том, что в России перестали производить Су-57. В материалах указали, что введенные Западом санкции якобы «подавили» поставки критического оборудования для создания этих самолетов и производство Су-57 будто бы оказалось под угрозой.

Правда

На самом деле, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Ситуация обратная: Су-57 будут выпускать интенсивнее. Уже по итогам этого года с конвейера сойдут 20 новейших самолетов.

«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе Объединенной авиастроительной корпорации построили новые объекты для развития производства самолетов пятого поколения Су-57. Торжественное мероприятие по вводу мощностей в эксплуатацию приурочили к 90-летнему юбилею предприятия. Запущены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для масштабирования серийного производства самолетов», — рассказали на производстве.

В дальнейшем планируется введение в эксплуатацию ангара для отработки систем и наземных испытаний Су-57, постройка третьей очереди гальванического производства и реконструкция других мощностей предприятия.

Таким образом, информация о том, что в России приостановили производство истребителей Су-57, недостоверна. В действительности Су-57 будут выпускать интенсивнее, поскольку на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре построили и ввели в эксплуатацию новые производственные объекты под новейший истребитель. Уже по итогам этого года выпустят 20 новейших самолетов.

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