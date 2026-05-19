В США школьников по ошибке попытались накормить запеченной землей вместо десерта

В американском штате Мэн ученикам одной из школ на благотворительном ужине вместо десерта по ошибке подали запеченную землю. Об этом сообщила газета The New York Post .

В тот день на уроке естествознания школьники изучали эффект влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли в духовке и, накрыв фольгой, поставили отдельно от еды, но в спешке перепутали блюда. Трое школьников успели попробовать землю, но тут же выплюнули.

Администрация школы извинилась за ситуацию, назвав ее досадной ошибкой.

Ранее в штате Мэриленд камера с искусственным интеллектом перепутала мятую пачку чипсов в руках подростка с пистолетом и передала сигнал полиции. Стражи порядка разобрались, что произошло, только уже надев наручники. Компания-разработчик отказалась признавать ошибку.