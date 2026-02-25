В США школьная секретарша изменила мужу с двумя учениками, ее арестовали

В американском штате Индиана приехавшие на вызов о домашнем насилии полицейские задержали избитую женщину. Буйный муж застал ее в постели со школьником, который оказался одним из ее двух малолетних любовников, сообщил Daily Mail .

Алисия Хьюз растила трех детей и работала секретаршей в школе. В День святого Валентина в ее дом приехала полиция. Муж женщины, Бейли Хьюз, избил ее за связь со старшеклассником.

На допросе Хьюз утверждала, что давно крутила роман со школьником, но в интимную связь вступила только трижды, дождавшись его 18-летия. На допросе женщина созналась, что это не единственный любовник. До него секретарша соблазняла 17-летнего парня, отправляя ему голые фото.

Однако офицеры полиции выяснили, что интрижка не была платонической — они пять раз занимались любовью, в том числе на парковке магазина. Хьюз после ареста поместили в тюрьму округа Рэндольф, ей грозит шесть лет тюремного заключения.

Ранее в Техасе арестовали учительницу, которая совратила 14-летнего подростка. За молчание она расплатилась вейпами и алкоголем.