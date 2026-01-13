Учительница в США совращала школьников за вейпы и алкоголь

Многодетная мать Джейден Рене Чарльз, работая учительницей естествознания в средней школе Agua Dulce в Техасе, совратила 14-летнего подростка в машине на парковке магазина Walmart на глазах у его друзей. За молчание она купила подростку электронную сигарету, сообщил The Daily Mail .

Школьники рассказали полиции, как 29 февраля 2024 года Чарльз отвезла 15-летнюю девочку, 14- и 16-летних мальчиков в магазин Walmart в городе Элис. Она обвязала подголовники передних сидений внедорожника одеялом и вступила в половую связь с самым младшим, пока другие подростки продолжали находиться на заднем сиденье.

Расследование началось после того, как школьника поймали на территории кампуса с электронной сигаретой, которую подарила учительница. Оказалось, что такую плату за молчание от нее получили еще трое. Кроме вейпов она снабжала их алкоголем.

Чарльз уже попадала под подозрение в совращении малолетних в 2021 году, когда окончила Техасский университет A&M в Кингсвилле. По версии следствия, с тех пор она совершила преступления в двух округах Нуэсес и Джим-Уэллс. Суд над учительницей пройдет в апреле.

Ранее по подозрению в совращении учеников задержали преподавательницу из Санкт-Петербурга. Она заявила, что вела дополнительные занятия английским на дому, но не совершала ничего противозаконного.