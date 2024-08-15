В США россиянина осудили за продажу краденых банковских данных

Окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Ему придется также возместить более одного миллиона долларов ущерба, сообщила на своем сайте прокуратура округа Колумбия.

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — говорится в заявлении.

Москвич признал себя виновным 16 февраля. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

В период с июля 2016 года по май 2021 года он перечислил более 626 100 украденных учетных данных для входа в систему для продажи на Slilpp, а также продал более 297 300 из них на нелегальной торговой площадке. Позже выяснилось, что все эти учетные записи были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 миллиона долларов.

Прокуратура отметила, что в августе 2021 года ему предъявили обвинение, а впоследствии москвича экстрадировали в США.

Ранее Окружной суд штата Флорида отпустил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.