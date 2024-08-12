Арестованного в США россиянина выпустили под залог в 100 тысяч долларов

Окружной суд Флориды освободил россиянина Кублицкого под залог

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Арестованного в США по обвинению в кибермошенничестве россиянина Павла Кублицкого освободили под залог. Решение Окружного суда штата Флорида появилось в электронной базе данных, сообщило РИА «Новости».

Предварительные слушания по уголовному делу прошли 9 августа. По итогам заседания суд постановил выпустить Кублицкого под залог в 100 тысяч долларов. Мужчине предписали сдать документы и запретили пользоваться смартфоном. На время следствия он останется под домашним арестом.

Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева обвинили в кибермошенничестве. По версии следствия, они администрировали в даркнете платформу WWH для продажи украденных персональных данных и найма хакеров. Оба приехали в США в 2022 году и запросили убежище.

В январе американский суд вынес приговор россиянину Владимиру Дунаеву, которого тоже обвинили в кибермошенничестве. Он получил пять лет и четыре месяца тюрьмы.

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