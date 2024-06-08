В США россиянин признался в экспорте боеприпасов в РФ

Россиянин Тимашев признал вину в нарушении санкций США против России

Фото: Freepik

В США россиянин Дмитрий Тимашев признался в нарушении санкций против РФ, связанных с поставками компонентов для оружия. Об этом сообщили на сайте американского Минюста.

В период с 2020 по 2023 годы мужчина отправлял из США в Россию по почте компоненты для производства оружия. Взамен партнер оплатил ему учебу его дочери и съемную квартиру в Екатеринбурге.

После начала спецоперации Тимашев отправлял товар родственнику партнера в Казахстан. Оттуда компоненты попадали в Россию.

«Лицензии для экспорта запчастей через Казахстан в Россию у него не было. Тимашев скрыл незаконный вывоз, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», — указали в заявлении Минюста.

Тимашеву грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор вынесут 8 ноября.

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