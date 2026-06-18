Серийного убийцу с телом ребенка в мешке задержали в Кот-д’Ивуаре

В городе Буаке в Кот-д’Ивуаре задержали 36-летнего Хили Напемалу Самуэля, который нес в джутовом мешке тело ребенка. Об этом сообщил Seneweb .

На допросе мужчина признался, что похитил и убил мальчика. Тело понадобилось ему для ритуальных целей.

Самуэль также рассказал полицейским еще о трех погибших детях и указал место, где закопал их останки. В зарослях района Конанканкро правоохранители нашли тела в неглубоких могилах. Личности жертв пока не установили, останки отправили на экспертизу.

Прокурор подтвердил продолжение расследования. Власти ищут родственников погибших детей, чтобы передать им тела.

Полиция заявила, что жестокость и ритуальный характер преступлений потрясли даже опытных следователей. Самуэль предстанет перед судом. Эксперты также проверят, мог ли он быть связан с другими исчезновениями детей в регионе и были ли у него сообщники.

Ранее жителей Польши обеспокоило освобождение из-под стражи серийного убийцы Хенрика Р., известного как Łomiarz. В 90-е годы он нападал на женщин, десятки человек пострадали, пятеро погибли.