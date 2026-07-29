В США решили устроить совместный концерт артистов из России и Украины

Российские и украинские музыканты могут принять участие в серии совместных концертов, в том числе в США. Сейчас их пытаются собрать в Баварии, рассказал РИА «Новости» глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук — младший.

По его словам, в Германии пройдет один из подготовительных этапов — встреча части возможных участников. Их планируют собрать через пару недель.

Кук — младший не стал утверждать, что концерт состоится в Германии. Также не раскрыл, о каких артистах идет речь.

«Это может быть серия выступлений. Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива», — добавил он.

По его мнению, совместные концерты музыкантов из России и Украины должны сопровождаться работой дипломатов. Возобновление культурных обменов может помочь урегулированию украинского конфликта.

Ранее Кук — младший рассказал, что новый бальный зал в Белом доме создадут под влиянием архитектуры бальных залов Санкт-Петербурга.