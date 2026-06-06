Новый бальный зал в Белом доме создадут под влиянием архитектуры бальных залов Санкт-Петербурга. Об этом заявил председатель комиссии по изящным искусствам США и глава американской делегации на ПМЭФ Родни Мимс Кук — младший, сообщило издание Life.ru .

Американец сказал, что Санкт-Петербург давно служит для него источником вдохновения. Особенно он выделил роскошные бальные залы. В строительстве нового крыла Белого дома он обязательно использует это.

«И я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно „да“», — сказал Кук — младший.

Прошлым летом Трамп анонсировал строительство бального зала на 650 гостей рядом с восточным крылом Белого дома. Американский лидер тогда заявлял, что намерен построить нечто прекрасное, отмечая, что профинансирует стройку на свои деньги.

О том, чтобы построить бальный зал, Трамп говорил еще в 2010 году, поделившись идеей с президентом Бараком Обамой, но тогда не нашел отклика. Еще раньше, в 1987 году, будущий президент США побывал в Москве, из которой отправился в Ленинград. Трамп прогулялся по Петергофу и сфотографировался на Дворцовой площади.

Ранее Кук — младший рассказал, что приехал на ПМЭФ, чтобы слушать и учиться.