В США решили следить за угрозами в Арктике с помощью систем в космосе

Пентагон: США используют космические системы для слежения за угрозами в Арктике

Фото: Freepik

Американское министерство обороны воспользуется новыми системами наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ из Пентагона.

«Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием», — заявили в сообщении ВС США.

Этот подход поможет Америке усилить противостояние новым аэрокосмическим и морским угрозам, которые исходят из Арктики.

Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что Финляндия, Канада и США решили объединить усилия в строительстве ледокольного флота, чтобы «догнать» Россию и Китай. При этом законодатели и эксперты в США пожаловались на сокращение судостроительных мощностей Америки в последние годы.

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