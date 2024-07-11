США решили кратно нарастить ледокольный флот

Reuters: США, Канада и Финляндия построят ледоколы для противостояния с Россией

США, Финляндия и Канада договорились объединить усилия в строительстве ледокольного флота в попытке «догнать» Россию и Китай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского лидера.

«Инициатива под названием „Усилия по сотрудничеству в ледокольном сотрудничестве“ была представлена ​​в четверг в кулуарах трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне», — поделился он.

Цель проекта — создание флота ледокольных судов для «проецирования силы» в полярные регионы. Однако американские законодатели и эксперты сетуют на сокращение судостроительных мощностей США в последние годы.

«Особенно с учетом того, что Китай производит военные корабли в беспрецедентных масштабах», — отметили авторы материала.

США не смогут в быстрые сроки усовершенствовать военные возможности в Арктике, уверен обозреватель Виктор Литовкин. Эксперт отметил, что у Штатов никогда не было серьезных позиций на Крайнем Севере. Кроме того, западные страны могут вообще лишиться влияния в Арктике из-за сотрудничества России и Китая. Британские журналисты предположили, что союз двух стран может стать противовесом альянсам, которыми руководят США.