Мир 30 апреля 2024, 01:59 В Британии признали, что санкции против России работают неэффективно Казначейство Великобритании: санкции против РФ работают не особо эффективно РИА «Новости»

Читать 360 в

Председатель спецкомитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала неэффективность ограничений против России. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики», — заявила она.

Реклама

По словам Болдуин, Международный валютный фонд предсказал, что российская экономика станет одной из самых сильных в 2024 году. Председатель спецкомитета отметила, что чем дольше действуют запреты, тем больше появляется вариантов для их обхода. Установление потолка цен на российские нефтепродукты стали одной из ключевых мер, которую приняли США в отношении РФ. Однако это «работает не особо эффективно».

Ранее в Америке пообещали ввести санкции против российского энергетического сектора. Как заявил заместитель главы Госдепартамента Джеффри Пайетт, ограничения затронут предприятия, которые заняты в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов РФ.