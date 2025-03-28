Президент Венесуэлы назвал идиотом госсекретаря США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро жестко ответил на угрозы госсекретаря США Марко Рубио, касающиеся территориального конфликта с Гайаной. Он назвал американца идиотом в эфире телеканала VTV .

«Демократия — вот, чего мы хотим, демократия — вот, что мы строим в мире. Нет, говорят, это режим. И тут появляется этот идиот Марко Рубио, угрожающий Венесуэле из Гайаны», — заявил Мадуро.

При этом президент добавил, что Каракас не будет обращать внимания на его угрозы. Он напомнил, что Венесуэла — «родина освободителей», родина Симона Боливара, руководившего борьбой за независимость испанских колоний в Южной Америке.

До этого Рубио заявил на пресс-конференции, что Каракас совершит «очень большую ошибку», если вдруг атакует Гайану или компанию ExxonMobil. При этом госсекретарь США добавил, что американские ВМС смогут добраться в любую точку мира.

Ранее на Западе сообщили, что команда президента США Дональда Трампа намерена сместить Мадуро с должности президента Венесуэлы, причем без военного вмешательства.