В США репортеры нашли пропавшего ребенка, когда снимали о нем репортаж

В Нью-Йорке журналисты нашли девятилетнего мальчика во время съемки сюжета о его исчезновении. Они заметили ребенка на крыше дома, когда облетали город на вертолете, сообщил телеканал CBS News .

Мальчик ушел в школу в Бруклине и исчез. Полиция распространила его приметы, одной из которых стал оранжевый галстук на шее. Именно по этой детали одежды корреспондент программы Chopper 2 Дэн Райс узнал его, когда с вертолета снимал сюжет.

«Когда мой пилот Эрик Росс и я кружили над зданием, мы наткнулись на человека, сидящего в кресле здесь, на крыше. Мы увеличили масштаб изображения с помощью камеры — похоже, это был ребенок, который подходил под описание пропавшего», — рассказал журналист.

Он вызвал полицию, и догадки подтвердились. Мальчик вернулся к родителям, которые все это время находились в том же здании и не знали, где их сын.

Похожий случай произошел весной в Челябинске. Полицейские искали 10-летнего мальчика. Оказалось, он просто гулял по городу.