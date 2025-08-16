В США разглядели угрозу в адрес Путина из-за одного жеста Трампа на Аляске

В Анкоридже в момент начала встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа над авиабазой пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Конгрессмен Брайан Маст в интервью Fox News назвал это предупреждением для российского лидера.

«Думаю, это была не случайность. Очевидно, что пролет B-2 над головой Путина был для него сигналом, что, когда Трамп говорит о „серьезных последствиях“, он действительно имеет это ввиду», — заявил он.

Конгрессмен предположил, что глава Белого дома таким образом намекнул российскому коллеге о возможностях оружия, поставляемого в страны НАТО. Такое вооружение способно достать до Москвы, Санкт-Петербурга и различных объектов, в частности, нефтеперерабатывающих заводов.

Маст добавил, что «прочитал между строк», что Вашингтон может поставить еще больше вооружений Украине.

Во время прибытия российского лидера на Аляску, в небо над Анкориджем поднялись четыре истребителя F-22 и бомбардировщик B-2 Spirit. Трамп и Путин в тот момент вместе фотографировались.