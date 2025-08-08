В США рассказали, почему Трамп может уйти в отставку

Американскому лидеру Дональду Трампу пришлось бы уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте в Иране и на Украине, после чего США понесли бы потери. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с РИА «Новости».

«Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий — Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери», — сказал он.

В таком случае на Трампа начали бы давить и ему пришлось бы оставить пост, предположил эксперт. После ухода у власти бы оказался вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее полковник службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков заявил, что Трампа нельзя назвать политиком-шахматистом. Президент больше предпочитает игру в покер или «Чапаева», его действия резкие и он привык экспериментально повышать ставки.