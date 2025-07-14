Экс-разведчик Безруков заявил, что Трампа нельзя назвать политическим шахматистом

Американского президента Дональда Трампа неправильно считать политиком-шахматистом. Об этом заявил полковник службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков в эфире радиостанции Sputnik .

По мнению аналитика, Трамп предпочитает игру в покер или «Чапаева»: действует резко, экспериментально повышая ставки и оценивая возможные последствия.

«Он умеет именно так играть: „А, давайте, вмажем 30% этим, 35% этим, 10%+50% этим, и посмотрим, что будет“. Он игрок», — отметил эксперт.

Как пояснил Безруков, позиция американского лидера проста: поскольку он уже вписал свое имя в историю, терять ему практически нечего.