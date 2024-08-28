Потерявший глаз российский штурмовик смог вслепую подбить вражеский танк

Российскому штурмовику удалось спасти сослуживца и сбить вражеский танк, несмотря на потерю глаза на поле боя. Андрей с позывным «Фаза» получил ранения в левую сторону тела в ходе атаки нацбатальона, который использовал кассетные боеприпасы. Боец поделился с RT деталями этой истории.

После обстрела он оказал первую помощь себе и своему тяжелораненному товарищу. Стрелять из гранатомета РПГ-7А по вражеской технике, о приближении которой сообщила радиосвязь, ему пришлось на слух, так как артобстрел противника не прекращался: минометы, гранатометы и дроны-камикадзе постоянно атаковали их позиции, рассказал он.

После своего ранения Андрея эвакуировали в Белгород, а затем перевели в хирургический центр имени Вишневского в Москве. В этом году ему установили постоянный протез глаза, и боец планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.