В США рассказали о планах создать банкноту с изображением Трампа

Члены команды президента США Дональда Трампа добиваются создания новой купюры номиналом 250 долларов с его изображением, написала газета The Washington Post. Об этом сообщил ТАСС .

По данным издания, казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун оказывают давление на подведомственное Бюро гравировки и печати, чтобы принудить их выпустить банкноту как можно быстрее. Уже существуют макеты, художник Иэн Александер подтвердил, что сам создал один из них, написал автор статьи.

В случае успеха Трамп станет первым президентом, изображенным на американских деньгах при жизни. Законопроект о создании новой купюры подали в Конгресс США еще в 2025 году, но он пока не принят.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social серию изображений, на которых предстал в образе главнокомандующего космическим флотом.