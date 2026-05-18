Сегодня 04:00 Повелитель галактики. Трамп показал себя рядом с пришельцем и в космосе Трамп опубликовал картинки с собой, космическими битвами и пленным пришельцем 0 0 0 Фото: социальные сети Дональда Трампа/TruthSocial/@realDonaldTrump Мир

США

Пентагон

Искусственный интеллект

Космические спутники

Дональд Трамп

Космос

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social серию изображений, которые могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. На кадрах американский лидер предстал в образе главнокомандующего космическим флотом, рядом с ним находится гуманоидное существо.

На первых двух снимках Трамп сидит в кресле за масштабным пультом управления Космических сил США (Space Force). На панорамных экранах позади него транслируются сцены орбитальных сражений: лазерные лучи, взрывы спутников и уничтожение неопознанных объектов над Землей. Изображения дополнены надписями «Space Force» и уведомлениями «Target Destroyed» («Цель уничтожена»).

Фото: социальные сети Дональда Трампа/TruthSocial/@realDonaldTrump

Антураж на третьей картинке другой. Дональд Трамп в окружении спецагентов и военных идет по взлетной полосе базы. Рядом с ними — на цепи и в наручниках — высокий гуманоид, какими их представляют фантастические фильмы.

Трамп лично распорядился создать Космические силы США еще в 2019 году. Политик регулярно использует эстетику проекта в своих социальных сетях. Кроме того, в мае 2026 года Пентагон выложил в открытый доступ первую партию из 162 рассекреченных файлов о неопознанных летающих объектах. Сделать это также приказал Дональд Трамп.