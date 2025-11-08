В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен

Главе европейской дипломатии Кае Каллас не удалось вернуть в ЕС «монстра под кроватью и главного врага» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico .

Журналисты уточнили, что речь идет о бывшем руководителе аппарата главы ЕК Мартине Зельмайере, который остается послом сообщества в Ватикане.

«Судя по всему, Зельмайер на обозримое будущее останется в Риме, после того как противодействие со стороны нынешнего руководства ЕК потопило заявку на возвращение в Брюссель. Особенно после того, как он отказался занять альтернативную должность в Брюсселе», — заявили они.

Авторы статьи напомнили, что Зельмайер владеет огромным опытом политических интриг. Он был «монстром под кроватью» и «опасной фигурой» как для фон дер Ляйен, так и для самой Каллас, подытожили журналисты.

В октябре Европарламент отклонил оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен.