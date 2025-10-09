Европарламент отклонил оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент большинством голосов отклонил оба вотума недоверия, выдвинутых главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила газета Politico .

По данным издания, ее позиции оказались прочнее, чем предполагали многие критики.

«Если бы фон дер Ляйен проиграла голосование, ей пришлось бы уйти в отставку вместе с комиссией и в решающий момент ввергнуть Евросоюз в хаос», — указали авторы статьи.

Для противников главы Еврокомиссии результаты назвали катастрофическими: за отставку нынешнего руководства проголосовали всего на четыре депутата больше, чем при прошлом голосовании.

Накануне медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов рассказал, что Евросоюз находится в управляемой стагнации, его все сильнее раздирают противоречия, но оппозиция пока слишком разобщена.