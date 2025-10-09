Европарламент отклонил оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Европарламент большинством голосов отклонил оба вотума недоверия, выдвинутых главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила газета Politico.
По данным издания, ее позиции оказались прочнее, чем предполагали многие критики.
«Если бы фон дер Ляйен проиграла голосование, ей пришлось бы уйти в отставку вместе с комиссией и в решающий момент ввергнуть Евросоюз в хаос», — указали авторы статьи.
Для противников главы Еврокомиссии результаты назвали катастрофическими: за отставку нынешнего руководства проголосовали всего на четыре депутата больше, чем при прошлом голосовании.
Накануне медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов рассказал, что Евросоюз находится в управляемой стагнации, его все сильнее раздирают противоречия, но оппозиция пока слишком разобщена.