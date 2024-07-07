В США рассказали, на кого бы заменили Зеленского

Макгрегор: Зеленского могут заменить Сырским ради переговоров с Россией

Фото: РИА «Новости»

Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить главкомом ВСУ Александром Сырским ради переговоров с Россией. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: „Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем“», — объяснил Макгрегор.

По мнению эксперта, у Сырского есть достаточный авторитет и политический вес, чтобы возглавить переговорный процесс.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о возможности переговоров с Россией через третьи страны. По мнению политика, Украина могла бы передавать России свои предложения о мирном урегулировании через посредников по аналогии с зерновой сделкой.

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