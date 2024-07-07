на Украине допустили переговоры с Россией через посредников

Украина готова передавать России свои предложения о мирном урегулировании конфликта через другие страны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Политик сообщил о подготовке ко второму «саммиту мира» и добавил, что в рамках нее украинские власти готовы передать России свои предложения через посредников — по аналогии с зерновой сделкой. При этом Подоляк указал, что на роль посредников подходят не все государства.

«Когда говорят: „Мы за немедленное прекращение огня“ — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших конфликтах это совсем иного рода работа», — сказал Подоляк.

Таким образом политик, вероятно, намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этой неделе посетил Украину и Россию с миротворческой миссией. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Орбан предложил ему прекращение огня для начала мирных переговоров с Россией. После Орбан заявил в интервью, что Зеленскому это предложение не понравилось.