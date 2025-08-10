В США рассказали, какое преимущество будет у Путина на встрече с Трампом
Экс-помощник Болтон: на переговорах с Трампом у Путина будет преимущество
На будущей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа у российского лидера будет преимущество в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.
Болтон утверждает, что Трамп позволил Путину получить «преимущество первого хода» в мирных переговорах. По его мнению, это связано с тем, что российский мирный план будет представлен первым.
Экс-чиновник также заявил, что слова Трампа можно расценивать как призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить конституцию страны так, чтобы Украина могла уступить территории.
При этом Болтон не назвал, какие именно регионы могут отойти к России.
Ранее один из влиятельных американских сенаторов заявил, что в результате переговоров Украине вероятно придется пойти на территориальные уступки.