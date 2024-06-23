В США рассекретили имена трех ближайших соратников Байдена

В окружении президента США Джо Байдена есть множество сотрудников, политических экспертов и секретарей, но его доверием пользуется лишь небольшой круг лиц. Об этом заявила газета The New York Times , назвав имена трех ближайших соратников американского лидера с наибольшим влиянием на него.

Приближенных к Байдену журналисты назвали олицетворением старой школы. В материале указали, что у них есть уникальная способность «держать сущность Джо Байдена в центре всего». Каждый из них сообщал главе Белого дома в самые важные моменты новости, которые тот слышать не хотел. И никто не выступил против Байдена, когда тот решил выдвинуться на второй срок.

Первое доверенное лицо американского президента — экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Именно он, по версии NYT, подтолкнул Байдена на дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Вторым в статье указали юриста Томаса Донилона. Его выигрышная стратегия для президентской кампании спасла нынешнего главу Овального кабинета от Трампа.

Бывшего сенатора Теда Кауфмана журналисты сочли самым главным доверенным лицом Байдена. Ему, отметили в материале, поручали решать многие вопросы щекотливого характера. Например, в 1986 году политик помог нынешнему президенту незаметно разработать план первой предвыборной кампании. И спустя 20 лет Кауфман оказался единственным не из членов семьи, кто попросил Байдена снова баллотироваться на пост главы государства.