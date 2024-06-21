Байдена заменят в случае провала на дебатах с Трампом

Херш: Байдена могут заменить, если он проиграет дебаты Трампу

Фото: РИА «Новости»

Неудачное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с соперником Дональдом Трампом может привести к выбору нового кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом американский журналист Сеймур Херш сообщил в своем блоге на Substack.

По словам Херша, если Байден выступит очень плохо, то его попросят согласиться на то, чтобы на следующем общенациональном съезде демократов в Чикаго он отказался от выдвижения, а также сделал открытым процесс выдвижения для других кандидатур.

Также журналист отметил, что Байдена могут заменить губернатором штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатором Иллинойса Джей Роберт Притцкеров. Кроме того, в случае провала на дебатах глава Белого дома сможет попробовать свои силы еще раз во втором раунде, который пройдет 10 сентября.

Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа запланированы на 27 июня в городе Атланта. Впервые с 1976 года на выступлениях не будет массовки, кандидаты не смогут принести заранее подготовленные материалы, писали «Известия».

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