В США раскрыли трюк Зеленского, который он пытался провернуть с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Стамбуле, чтобы заручиться поддержкой главы США Дональда Трампа. Такое мнение выразил военный эксперт Анатоль Ливен в материале журнала Responsible Statecraft .

«Реальный прогресс в мирных переговорах редко достигается на встречах лидеров, и у России есть основания считать это тактическим ходом Зеленского ради расположения Трампа, а не серьезной инициативой», – отметил он.

Ливен добавил, что еще три месяца назад украинские власти отвергали любые переговоры с Россией, требуя сначала вывода войск с освобожденных территорий.

Эксперт подчеркнул, что успехи российской армии на фронте остаются для Москвы ключевым рычагом давления, от которого она не откажется без гарантированного соглашения.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп не поедет в Турцию, где пройдут переговоры. Он до последнего оставлял этот вопрос открытым.