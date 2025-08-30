В США раскрыли причины конфликта Трампа и Моди

NYT: Моди и Трамп разругались из-за Нобелевской премии мира и Пакистана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди разозлился на президента США Дональда Трампа из-за его намеков о Нобелевской премии мира. Американский лидер приписывает себе заслугу в урегулировании пакистанского конфликта, индийский премьер с ним не согласен, об этом написала газета The New York Times .

По данным издания, в телефонном разговоре с Моди, который состоялся 17 июня, Трамп снова утверждал, что конфликт междц Индией и Пакистаном удалось урегулировать благодаря его вмешательству.

«Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. <…> Недвусмысленный намек заключался в том, что Моди должен поступить так же. Индийский лидер разозлился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня», — отметили авторы материала.

Разногласия в этом вопросе, а также отказ Моди участвовать в обсуждении Нобелевской премии сыграли ключевую роль в ухудшении отношений между двумя политиками.

Решение Трампа об увеличении тарифов на товары из Индии до 50% вступило в силу. Под ударом оказались мелкие экспортеры и небольшие производства.