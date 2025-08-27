Карательные пошлины США для Индии вступили в силу

Повышенные до 50% торговые пошлины США для Индии вступили в силу

Решение президента США Дональда Трампа об увеличении тарифов на товары из Индии до 50% вступило в силу. Как сообщило агентство Reuters , первоначальные пошлины в 25% американский лидер ввел за покупку российской нефти и после отсутствия эффекта увеличил его в два раза.

Новые тарифы касаются произведенных в Индии одежды и обуви, драгоценных камней, ювелирных изделий, мебели, спортивных товаров и химикатов.

Под ударами оказались мелкие экспортеры и небольшие производства, обеспечивающие работой самые бедные штаты.

Источник агентства в Министерстве торговли Индии заявил, что пострадавшие от новых тарифов экспортеры получат финансовую помощь за счет бюджета, а также помощь в поставке товаров на рынки Китая, стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Собеседник журналистов пояснил, что власти Индии не рассчитывают на смягчение тарифной политики США.

Газета The New York Times отметила, что от новых пошлин пострадают до двух третей крупнейших американских корпораций, проводивших через Индию офшорные операции, кроме того, под ударом оказались вложившие в производство инвесторы и игроки индийского фондового рынка.

В минувший вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что президент США Дональд Трамп четыре раза безуспешно пытался связаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для обсуждения новых тарифов.

Глава правительства отказался от диалога, вероятно, обидевшись на слова американского лидера «о мертвой индийской экономике».