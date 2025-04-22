В США раскрыли предложения России за сотрудничество по Украине
RS: США могут предложить России новую сделку по инвестициям ради Украины
Соединенные Штаты могут направить России предложение по инвестициями. Взамен они попросят начать сотрудничать по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщило издание Responsible Statecraft.
«США могли бы предложить снятие санкций с проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — отметили в публикации.
Авторы статьи добавили, что в Вашингтоне заинтересованы в связях с российском стороной в Арктическом регионе, где есть крупнейший ледокольный флот. Он превосходит флоты США и их союзников. Кроме того, Россия обладает семью атомными ледоколами, которых нет у Запада.
России тоже выгодно это сотрудничество. Арктика составляет свыше 20% российского экспорта и 10% ВВП страны. Именно развитие региона будет иметь важное значение для раскрытия потенциала Сибири.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в Арктике должно быть равноправным между всеми странами.