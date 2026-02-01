В США раскрыли последствия возможного удара США по Ирану для России и Запада

Аналитик Джонсон: удар по Ирану приведет к росту мировых цен на нефть до $200

Если США ударят по Ирану, то мировая экономика столкнется с резким скачком цен на нефть. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала .

Он призвал задуматься о последствиях для мировой экономики. Иран уже пообещал перекрыть Ормузский пролив в этом случае. При том, что примерно 45% мировой добычи нефти проходит через Персидский залив.

«Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? <…> Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов», — сказал он.

Джонсон добавил, что России же никто мешает экспортировать нефть. Зато экономики стран-импортеров этого энергоресурса окажутся в беде. Неизвестно, есть ли у них стратегические запасы и насколько их хватит.

Аналитик напомнил, что на рынках золота и серебра царит нестабильность. В связи с этим он предположил, что американский лидер Дональд Трамп все же не решится усилить своими угрозами непредсказуемость и хаос. Если он ошибся, то все обернется очень некрасиво, резюмировал Джонсон.

Ранее в Турции сообщили, что в середине февраля в северной части Индийского океана пройдут плановые военно-морские учения Ирана, России и Китая. Это уже будут восьмые по счету маневры.