Иран проведет военно-морские учения с Китаем и Россией после угроз США

Плановые военно-морские учения флотов Ирана, Китая и России «Пояс морской безопасности» пройдут в середине февраля в северной части Индийского океана. Об этом сообщило агентство Anadolu .

В акваторию выйдут подразделения регулярного Военно-морского флота Ирана и военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Также военные корабли пришлют Россия и Китай.

Агентство напомнило, что это восьмые совместные военно-морские учения трех стран.

Маневры состоятся на фоне обострения отношений между Ираном и США после срыва переговоров по ядерной программе Исламской Республики. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется армада авианосцев, которые принимали участие в атаке на Венесуэлу.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам с США, если прекратятся угрозы нанесения ударов. Он подчеркнул, что Иран готов дать гарантии мирного характера ядерной программы.