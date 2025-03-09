В США признали, что стране не следовало вмешиваться в конфликт на Украине

Соединенным Штатам стоило воздержаться от вмешательства в конфликт на Украине, на котором обогатилась семья экс-президента Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID). Об этом в соцсети X заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
«Соединенным Штатам никогда не следовало вмешиваться в дела Украины. Военно-промышленный комплекс извлекал выгоду. Семья Байдена занималась махинациями. В USAID брали взятки», — написал Сакс.
В итоге, по словам миллиардера, в результате этих действий «страдала Украина».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину. По его словам, дальнейшая поддержка страны будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.
Водитель иномарки сбил олененка на МКАД
Лекцию о создании первого отряда космонавтов провели в Химках
Милана Бабурина из Дубны победила во всероссийском конкурсе красоты
Котельную № 3 в Дубне модернизируют в 2025 году
Жена Джигана решила свернуть бизнес с рецептами
Глава Химок Елена Землякова встретилась с женами участников СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте