AT: план Зеленского перерастет в масштабную войну в Европе с участием США

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского может обернуться масштабной войной в Европе с участием США. Об этом американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис написал в статье для American Thinker.

«Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой „план победы“ над Россией. Однако если план примут, он грозит масштабной войной в Европе — причем потенциально с участием США», — предупредил он.

По словам Магинниса, в случае принятия этого документа нынешним правительством США украинский конфликт сначала распространится на другие страны, а потом станет ядерным.

Ранее Зеленский уже хвастался готовностью «плана победы» по мирному решению украинского конфликта. Он отправлял его для ознакомления президенту США Джо Байдену.