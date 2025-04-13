В США раскрыли планы Трампа превратить Россию в родственную душу

Президент Дональд Трамп намерен изменить отношения с Россией и сделать ее более родственной для США. Планы американского лидера раскрыли в газете The New York Times.

В материале отметили, что на протяжении долгого времени для Соединенных Штатов Россия была страной, которая может быть только фоном. Такая политика позволяла Вашингтону утвердить свои противоположные ценности.

«Россия — это воображаемый близнец или темный двойник Америки, сестра-сверхдержава, которую США вечно либо демонизируют, либо пытаются переделать по своему подобию», — заявили в статье.

Автор публикации напомнил, что такой позиции придерживались предшественники Трампа. Сейчас президент США якобы хочет сблизиться с Россией и превратить ее в «родственную душу». Но фоне выстраивания более тесных связей с Москвой глава Белого дома пытается изолировать Китай.

Ранее Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом. Ограничения будут действовать еще год.