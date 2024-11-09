В США раскрыли план Трампа разделить Россию и Китай

The Hill: Трамп хочет разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР

Фото: РИА «Новости»

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на американских экспертов.

По их словам, Трамп намерен «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями» для разделения России, Китая, Ирана и КНДР. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. Они уверены, что CRINK совместными усилиями стремится противостоять главенству США на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор заявил, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения.

По мнению исполнительного директора Института Джорджа Буша — младшего Дэвида Крамера, CRINK представляет угрозу для США. Он назвал лучшим способом противостоять союзу помочь Украине победить в конфликте с Россией.

Россия выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине, но администрация президента США Джо Байдена отвергла их. Во время предвыборной кампании Трамп дал понять, что готов рассмотреть снятие антироссийских санкций.

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