Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что винит НАТО в конфликте на Украине. Его слова передал американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс итальянской газете Il Fatto quotidiano .

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО. Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно», — подчеркнул он.

Ранее американец назвал неполитические причины нежелания Зеленского остановить конфликт. По его мнению, бездействие президента Украины связано с коррупцией или личными мотивами. Той же тактики придерживаются и европейские политики.