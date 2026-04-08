В США раскрыли, кто сыграл ключевую роль в переговорах США и Ирана

Вице-президент Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в мирных переговорах США и Ирана. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщил CNN .

Она отметила, что Вэнс изначально играл ключевую и значительную роль. Левитт также назвала вице-президента правой рукой президента США Дональда Трампа.

«Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде», — сказала она.

Левитт также отметила роль Китая в мирном процессе, добавив, что американский лидер с большим уважением относится к председателю Си Цзиньпину. По ее словам, Трамп может отправиться в КНР через несколько недель.

Ранее Левитт рассказала, что США продолжат переговоры с Ираном, если в Ормузском проливе сохранится открытое судоходство. Трамп связал дальнейшие дипломатические контакты с ситуацией на одном из ключевых морских маршрутов, значимых для мировой энергетики.