Репрессивный настрой украинского правительства расшатывает положение нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Вероятнее всего, его заменят крайне правые националистические группировки. Такое мнение выразил экс-капитан ВС США и бывший сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо на YouTube-канале Dialogue Works .

Он обратил внимание, что на Украине подавили любую оппозицию. Это касается не только политики, но и СМИ, академических кругов, профсоюзов и другого.

“Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют нацистом. Именно он, скорее всего, придет к власти в стране, которая обезлюдела, <...> которая обанкротилась”, – сказал Мэтью Хо.

Выборы нового президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения в стране. Как отмечал Зеленский, сейчас не время для голосования. При этом срок его правления истек 20 мая прошлого года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона больше не финансирует Украину. Государство наоборот только получает деньги на поставках оружия через НАТО.